سفر به خاطرات دهه ۶۰ با «نوای آفتاب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، ارکستر «نوای آفتاب» به رهبری امین سالمی قطعاتی نوستالژیک از موسیقی انیمیشن‌های معروف و فیلم‌های خاطره انگیزه دهه ۶۰ را ۲۹ آذر به صحنه برج میلاد می‌برد.

قطعات فیلم‌ها و انیمیشن‌های «مدرسه موش‌ها»، «فوتبالیست‌ها»، «کاراگاه گجت»، «آنشرلی»، «بابالنگ دراز»، «شجاع دل»، «پوآرو»، «پاندای کونگفو کار»،‌«پسر شجاع»، «علاالدین»، «لیست شیدلر»، «پری دریایی»، «مدرسه والت»، «دیو و دلبر»، «باز مدرسم دیر شد»، «زیر گنبد کبود؛ آقای حکایتی»، «کلاه قرمزی»، «شرک»، «بچه‌های آلپ»، و فیلم‌های «اشک‌ها و لبخندها»، «گل یخ»، «ماسک زورو»، «under the sea»، « whole a new word» در این کنسرت اجرا می‌شوند.

عوامل ارکستر داریوش حجازی کنسرت مایستر، جابر ماجدی مدیر ارکستر، تنظیم‌کننده قطعات محمدرضا آقایی و محمدصادق فرزانه و امین سالمی و همچنین تهیه‌کنندگان اجرا امین سالمی و محمدرضا آقایی هستند.

در حال حاضر سایت ایران کنسرت برای خرید بلیت این کنسرت باز است.

این کنسرت در ۲ سانس ساعت ۱۸ و ۲۱:۳۰ در برج میلاد اجرا می‌شود.